Дейна Уайт с ултиматум за Миочич

Президентът на UFC Дейна Уайт постави ултиматум на Стипе Миочич (САЩ). Шампионът в тежка категория продължава да лекува травма в очите и все още не е ясно кога ще се завърне в октагона. Stipe.

King of the octagon.

King of the kolo.#Stipe #Miocic #StipeMiocic #ufc241 #Balkan #Croatia pic.twitter.com/kqeArSb37B — The Balkan Shop (@thebalkanshop) August 18, 2019 „Вече всичко е толкова просто. Стипе Миочич е контузен – потвърди Дейна Уайт. - Когато се възстанови, ще направим трети бой с Даниел Кориме. Ако не се съгласи на тази среща, то Кормие приключва кариерата си. Надявам се това да не се случи. Предложих на Кормие други варианти за противници, за да не се откаже. Той иска Стипе Миочич. Ако Стипе не защити титлата през 2020 г., то ще организираме бой за шампионския пояс. Надявам се, че Стипе ще се възстанови до август 2020 г.“

