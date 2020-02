Усман прие предизвикателството на Дъглас Лима

Шампионът на UFC в полусредна категория Камару Усман е приел предизвикателството на шампиона на „Белатор“ в същата теглова дивизия Дъглас Лима (Браз). Новината съобщи бразилецът.

„Сега ти си на ход, Дейна Уайт. Скот Кокър и Камару Усман са съгласни на този бой – написа в туитър бразилецът. - Кой иска да види двама шампиони в полусредна категория. Супер бой UFC срещу Belator.“

Douglas Lima confident he would ‘find’ Kamaru Usman’s chin if given the chance (@guicruzzz) https://t.co/bwwep5E8Zk pic.twitter.com/01Lkm8HHdt