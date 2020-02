БГ Футбол Легендата Христо Стоичков на 54 08 февруари 2020 | 10:32 - Обновена 0



Стоичков е единственият българин, печелил “Златната топка” (1994), а освен това може да се похвали със “Златната обувка” (1990), “Златен Онз” (1992), както и “Златната обувка” за голмайстор на незабравимото американско лято на Мондиал 1994.



Освен това Камата е печелил КЕШ и КНК с Барселона, като с каталунците има пет титли на Испания, както и една Купа на Краля и три Суперкупи на страната. С екипа на ЦСКА пък е трикратен първенец на България, трикратен носител на Купата на страната, а веднъж е печелили и Суперкупата на страната.



Стоичков е петкратен футболист №1 на България. За ЦСКА има 123 мача и 82 гола, докато за Барса може да се похвали със 177 двубоя и 84 реализирани попадения. Играл е още за Хеброс, Парма, Ал-Насър, Кашива Рейсол, Чикаго Файър и Ди Си Юнайтед.



В момента Стоичков работи като анализатор за мексиканска телевизия.



Екипът на Sportal.bg честити празника на Христо Стоичков и му пожелава здраве и още много успехи!





