Джон Джоунс и Доминик Рейес с почти равно тегло преди сблъсъка на UFC 247

The champ @JonnyBones and the challenger @DomReyes both looked sharp on the scale as the #UFC247 became official.



Who you picking? pic.twitter.com/WEkaWEaZVE — MMA Junkie (@MMAjunkie) February 7, 2020

Съперниците минаха през кантара, като се оказа, че са с почти равно тегло, като разликата е само няколко грама. Джоунс е с тегло 92.53 килограма, докато Рейес е малко по-тежък - 92.98 кг.



През кантара минаха и останалите бойци от предстоящата галавечер. Уастничките в другата голяма битка Валентина Шевченко и Кейтлин Чокагян също се оказаха с равно тегло от по 56.46 килограма. Двете ще спорят за титлата в категория муха при жените.

Who walks away with the flyweight ? @BulletValentina defends against @BlondeFighter TOMORROW #UFC247 pic.twitter.com/qradkMgDzi — UFC_Asia (@UFC_Asia) February 7, 2020

Хуан Адамс пък се оказа малко по тежък от Джъстин Тафа. Кантарът спря на 120.65 при претеглянето на Адамс, а Тафа е 120.42 килограма.



Ето килограмите на всички участници в галавечерта:



Джон Джоунс 92.53 кг - Доминик Рейес 92.98 кг

Валентина Шевченко 56.46 кг - Кейтлин Чокагян 56.46 кг

Хуан Адамс 120.65 кг - Джъстин Тафа 120.42 кг

Мисрад Бектич 65.77 кг - Дан Айдж 65.99 кг

Дерек Люис 118.61 кг - Илир Латифи 111.81 кг





