Федрер и Надал направиха шоу пред рекорден брой зрители в Кейптаун

Днес швейцарецът победи големия си съперник в три сета - 6:4, 3:6, 6:3. По-важното обаче е, че бяха събрани 3,5 милиона долара за фондацията на Роджър, което също е рекордна сума до момента.



За Маестрото това бе много емоционален момент за пръв път в кариерата си да играе мач в ЮАР. Както е известно, това е родината на неговата майка.



Преди това шоуто започна с мач на двойки. Федерер си партнира с Бил Гейтс, а Надал имаше до себе си Тревър Ноа. Маестрото за трети път си партнира в тенис мач с милиардера Гейтс и двамата показаха, че са успешен тандем, стигайки до успеха с 6:3 с пробив в деветия гейм.

Might this be the greatest rally of all time? #MatchInAfrica pic.twitter.com/0LEPBLlWm2 — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020

“Днес Рафа ми каза, че е плакал, когато ме е видял да печеля първия ми Ролан Гарос през 2009 – бил е толкова щастлив за мен. Той е невероятен човек, промотира спорта по най-добрия начин. Сигурен съм, че много от вас са фенове на Рафа и той ви заслужава – той заслужава всички тези похвали. Беше привилегия да бъда тази вечер тук. Беше невероятно да споделя корта с Рафа. Това, че се случи в Южна Африка, е още по-специално. Това е много повече от тенис. Надявам се, че можем да го направим отново, че Рафа може да се върне отново в тази красива страна. Не знам дали отново ще се играе тенис на толкова голям корт, дано рекордът бъде подобрен”, сподели развълнуваният Роджър.

Victory for @rogerfederer in Cape Town!



He defeats Nadal 6-4 3-6 6-3 to win the #MatchInAfrica pic.twitter.com/DOJdttv1wv — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020

