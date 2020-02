Англия Манчестър Юнайтед скочи на “Сън” заради Ед Уудуърд 07 февруари 2020 | 21:22 - Обновена 0



“Манчестър Юнайтед отправи формална жалба до IPSO относно “Сън” и отразяването им на атаката срещу къщата на изпълнителния ни вицепрезидент Ед Уудърд. Оплакването е във връзка с материала “Ed Devils: Man Utd fans throw flares at Ed Woodward’s house in shocking scenes as anti-board protests continue to escalate” (“Еd Devils (игра на думи с прякора на отбора): Фенове на Ман Юн хвърлят факли по къщата на Ед Уудуърд при шокиращи сцени, като протестът срещу ръководството продължава да нараства” - б.р.), публикуван онлайн и на задната страница на печатното издание с дата 29 януари 2020 г.

Фенове нападнаха дома на шеф в Манчестър Юнайтед Appalling if true: "The club believes that the Sun had received advance notice of the intended attack... and that the journalist was present as it happened."https://t.co/WnioBwxmEl — The Sun Apologies (@SunApology) February 7, 2020 Изборът ни да отправим формална жалба до IPSO не беше направен лесно. Ще чакаме с интерес да разберем решението, тъй като това е важен тест за саморегулацията на вестниците и способността на пресата да се придържа към установените етични стандарти”, се казва в съобщението, публикувано на клубния сайт. От Манчестър Юнайтед официално разкриха, че са сезирали британския медиен регулатор IPSO за нарушение на “Сън”. Според тях вестникът предварително е знаел за скорошната атака срещу дома на клубния президент Ед Уудуърд, но не е направил нищо, за да предотврати случилото се. Напротив, от изданието дори са поощрили извършителите с изпращането на новинарски екип, който да отрази събитието.“Манчестър Юнайтед отправи формална жалба до IPSO относно “Сън” и отразяването им на атаката срещу къщата на изпълнителния ни вицепрезидент Ед Уудърд. Оплакването е във връзка с материала “Ed Devils: Man Utd fans throw flares at Ed Woodward’s house in shocking scenes as anti-board protests continue to escalate” (“Еd Devils (игра на думи с прякора на отбора): Фенове на Ман Юн хвърлят факли по къщата на Ед Уудуърд при шокиращи сцени, като протестът срещу ръководството продължава да нараства” - б.р.), публикуван онлайн и на задната страница на печатното издание с дата 29 януари 2020 г.Клубът вярва, че от “Сън” са получили предварително уведомление за атаката, която включваше криминални щети и намерението за сплашване. Също така е имало журналист по време на събитието. Междувременно, качеството на публикуваните снимки показва, че фотограф също е присъствал на случката. Не само че журналистът не е спазил задължението си на отговорен член на обществото да сигнализира за предстоящо престъпление и така да предотвари потенциална опасност и криминални щети, но и неговото присъствие е окуражило и възнаградило извършителите. Ние вярваме, че това със сигурност е в разрез с редакционния кодекс на IPSO, както и на журналистическата етика.Изборът ни да отправим формална жалба до IPSO не беше направен лесно. Ще чакаме с интерес да разберем решението, тъй като това е важен тест за саморегулацията на вестниците и способността на пресата да се придържа към установените етични стандарти”, се казва в съобщението, публикувано на клубния сайт.

