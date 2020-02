Франция ПСЖ няма да поднови договора на Тиаго Силва 07 февруари 2020 | 18:55 - Обновена 0



Thiago Silva (35) & Edinson Cavani (32) are receiving an €18m & €16.14m gross annual salary respectively over this season, according to L'Équipe, who suggest that this is why Les Parisiens have not moved to extend either of their contracts right now (both expire in June). — Get French Football News (@GFFN) February 6, 2020 Пари Сен Жермен не искат да предлагат нов договор на защитника на тима Тиаго Силва , съобщава L'Equipe. Според изданието парижани ще пуснат 35-годишния бразилец като свободен агент през лятото. Самият футболист би искал да остане в отбора на столицата до 2022 г., но Леонардо, спортният директор на клуба, иска да намали разходите за заплати. През този сезон Силва има 26 мача и 1 асистенция за лидера в Лига 1.

