Абсурдният червения картон на Дейвид Вагнер бе отменен

Червеният картон, който получи старши треньорът на Шалке 04 Дейвид Вагнер в мача с Херта Берлин за Купата на Германия във вторник, бе отменен, съобщи Германският футболен съюз. Вагнер изненадващо бе изгонен заедно с играча на Херта Джордан Торунарига. Последният бе препънат край страничната линия от Омар Маскарел и излетя право в краката на Вагнер, който се опита да му помогне да се изправи. Футболистът, видимо раздразнен от грубото влизане в краката му, взе една от намиращите се в близост бутилки с вода и я заби в земята, което създаде впечатление за конфликт между него и треньора. С такова впечатление остана и съдията на мача, който побърза да въздаде справедливост, гонейки и двамата. Впоследствие обаче се оказа, че проблем между Торунарига и Вагнер не е имало, което е било потвърдено и от самия играч. David Wagner (Schalke coach) got a RC for this after VAR pic.twitter.com/49lYS1jWFe — Hi im Chris (@BEARDED711XL) February 4, 2020 Впоследствие обаче се оказа, че проблем между Торунарига и Вагнер не е имало, което е било потвърдено и от самия играч.

