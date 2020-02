Англия Слабите резултати на Манчестър Юнайтед ще се отразят на финансовото бъдеще на клуба 07 февруари 2020 | 17:18 - Обновена 0



Някои от спонсорите разбират, че при липсата на трофеи, малко може да бъде спечелено от битка в средата на класирането и участие в Лига Европа. Клубът генерира огромни приходи, но малко печалби. Повечето от парите отиват за заплати, дългове и трансфери.



Манчестър Юнайтед е седми в класирането и изостава на шест точки от четвъртия



This is the beginning of the downfall of the commercial part of Manchester United Football Club.



Ed Woodward will know soon as to why results are very important.



He said a year or two ago that results aren't important for financials.



He will know soon know as to what hit him. pic.twitter.com/qVv11rGkT8 — Ole Sort It Out (Neither Ole out Nor Ole in) (@SolskjaerTime) September 9, 2019

Преди няколко седмици "Делойт” публикува годишния си анализ за най-богатите клубове в света. От одиторската къща направиха прогноза, която може да разтревожи феновете, собствениците и играчите на "червените дяволи". Втори пореден сезон без Шампионска лига би означавало спад на приходите от 627 милиона паунда на около 560-580 милиона.



В крайна сметка именно финансите може да накарат ръководството да заработи по правилен начин. Клубът има банкови заеми, като трябва да върне 200 милиона през 2025 г., 500 милиона през 2027 г. и други 200 милиона през 2029 г. При настоящите приходи Ман Юнайтед няма проблем да обслужва заемите. Това обаче може да се промени. Финансовите институции могат да притиснат клуба с по-големи лихви или да поискат намаляване на заплатите заради по-ниските приходи. Тези варианти ще се отразят на представянето на отбора на терена.



Финансовите успехи на Ед Уудуърд дойдоха след рекламни договори по света, като той успя да увеличи популярността на клуба на национално и световно ниво, като това се отрази в милиони. Без тези пари, нямаше да има как клубът да изплаща дивиденти на фамилията Глейзър, да си покрива вноските по заемите и да финансира скъпи трансфери, които не повишиха нивото на отбора. Рекламодателите даваха големи суми и до последния сезон на



Man Utd stars worried about growing influence and ‘basic sessions’ from Solskjaer's right-hand man https://t.co/PX1do2fKcU pic.twitter.com/awgwEvWoAb — The Sun Football (@TheSunFootball) February 7, 2020

Сега обаче, ако високите заплати на играчите и парите за трансфери не се намалят драстично, печалбата ще изчезне и изплащането на дълговете ще стана много по-трудно. Ако Юнайтед не може да предлага на нови футболисти по-високи заплати, нивото ни играчите, които пристигат на “



може да е най-удачният играч за Ман Юнайтед, но показва умения, страст и придава острота на атаката. Неговото идване обаче може просто да осигурява път за напускането на



Собствениците на клуба в нито един момент не разбраха концепцията за стойност. Колкото по-малко харчат, толкова по-скъпо ще им струва да поправят грешките, ако в един момент решат да го правят. Алтернативата е немислима за феновете на “червените дяволи” - ако приходите драстично намалеят, единствената опция за семейство Глейзър ще е да намалят разходите.



'We are represented in more countries now than McDonald's.'

'Our financial position allows us to do things in the transfer market that most other clubs cannot do.' #mufc https://t.co/iMv3yBEXik — Man United News (@ManUtdMEN) February 5, 2020

Поради подхода на изпълнителния вицепрезидент Уудуърд към трансферите след назначавенето на Луис Ван Гаал, проблемите със сумите, които се плащат на футболистите, се трупат и ще висят над главата на всеки мениджър, който наследи Солскяер.



Когато Дейли Блинд бе привлечен от



Като добавим към това и футболисти, чието представяне не показва, че заслужават големите си заплати, като Джеси Лингард и



Man United rack up highest wage bill in Premier League history at £332m – Daily Mail https://t.co/JN8m8FijHC pic.twitter.com/ujSZrpu4MU — Manchester United BIB (@BibUnited) October 14, 2019

Преди няколко месеца се оказа, че този сезон Манчестър Юнайтед има най-голяма сметка за заплати в историята на Висшата лига - 332 милиона лири на година. Обикновено най-скъпоплатените отбори са сред най-добрите на терена. Играчите, мениджърът и ръководството носят отговорност за разочароващото представяне на тима, а отражението на това върху клуба ще бъде усетено в бъдеще.



Бруно Фернандеш може да е най-удачният играч за Ман Юнайтед, но показва умения, страст и придава острота на атаката. Неговото идване обаче може просто да осигурява път за напускането на Пол Погба, който отново е свързван с трансфер в Реал Мадрид Ювентус. Ужасно ниската възвръщаемост на инвестицията в един неконтролируем играч и отчайните опити за пазарлък за неговия потенциален заместник олицетворяват дезорганизираната стратегия по отношение на селекцията в клуба, а това е частта, за която се отделят повечето от свободните пари.Собствениците на клуба в нито един момент не разбраха концепцията за стойност. Колкото по-малко харчат, толкова по-скъпо ще им струва да поправят грешките, ако в един момент решат да го правят. 