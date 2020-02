Испания Бивш играч на Барселона: Това е клуб на палячовци, всичко правят наобратно 07 февруари 2020 | 16:42 - Обновена 0



“Това е клуб на палячовци. Всичко правят наобратно. Например, купуват Филипе Коутиньо Усман Дембеле , а след това ги продават. Прави ми впечатление, че няма проект в този клуб. Единственият им приоритет в момента е да преизберат своя президент. Не се разбират помежду си, което показва, че на трансферния пазар съществува проблем за клуба. Работят двойно, а понякога и тройно. Christophe Dugarry on Barcelona :



: “It’s a club of clowns. Everything is done backwards.”



“They buy Coutinho, Dembélé, they buy guys and then sell them. You get the impression there is no project in this club.”



“It’s really a club that has no class.”



Shots fired . pic.twitter.com/KmGiuIu66k — Details On Football (@theDOFootball) February 7, 2020 Напускането на Чави и Андрес Иниеста ги принуди да харчат много пари без да има необходимост от това. До момента не са намерили нито играта, нито класата, каквито те предоставяха. Барселона има много проблеми, а най-големият е лошият му имидж. В този клуб има прекалено много хора, които не разполагат с необходимите елегантност и класа. Реално това е един клуб, който няма класа”, категоричен бе пред RMC Sport световният шампион с Франция от Мондиал 1998, който има 13 мача за каталунците през 1997 година. Бившият нападател на Барселона Кристоф Дюгари отправи яростни критики към клуба заради трансферната му политика през последните няколко години.

