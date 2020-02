Наказват тежко фен на Нюкасъл, който "развя" мъжкото си достойнство на стадиона

Запалянко на Нюкасъл е изправен пред наказание след невъздържана проява по време на двубоя на "черно-белите" с Оксфорд от четвъртия кръг в турнира за ФА Къп във вторник. Привърженикът беше сниман в социалните мрежи и по телевизиите да показва своя полов орган след третия гол в полза на Нюкасъл при успеха като гост над третодивизионния отбор с 3:2 след продължения.

"Помолихме полицията да съдейства за разпознаването на въпросния фен. Ще окажем пълна подкрепа в разследването", заявиха от Нюкасъл.

January 2020 - Newcastle fans "voted" as "best away fans in the Premier League"



February 2020 - Newcastle fans..... pic.twitter.com/van7brsE9G