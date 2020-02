ММА Джо Рогън коментира опасностите, които Фъргюсън представлява за Хабиб 07 февруари 2020 | 12:57 0



копирано



Дългогодишният коментатор на UFC Джо Роган вярва, че Тони Фъргюсън ще представлява най-голямата заплаха за Хабиб Нурмагомедов досега. На 18 април Нурмагомедов ще защитава своя златен пояс в леката категория на UFC срещу Тони Фъргюсън. Планира се това да бъде основната среща за UFC 249 в Бруклин, Ню Йорк. Това ще бъде третата защита на титлата за дагестанския борец. View this post on Instagram “LessTalk x MoarWalk” Champ Shit Only™ # Back2Basics # IsItTuesdayYet A post shared by @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) on Feb 6, 2020 at 6:48pm PST В ново издание от подкаста на Рогън, той обясни защо според него само след няколко месеца Нурмагомедов ще има пред себе си толкова сериозно предизвикателство.



„Мисля, че Хабиб срещу Тони е най-трудната битка в кариерата на Хабиб. Наистина вярвам в това. Мисля, че Тони Фъргюсън е кошмар за всеки, особено в момента. Когато гледате боя му с Антъни Петис и когато видяхме как той разби Доналд Серони, видяхме на какво е способен. Мисля, че Тони Фъргюсън е най-страшният човек, който се бие в тази дивизия. Не се уморява и има тухли за ръце.” разказва едно от лицата на UFC. В ново издание от подкаста на Рогън, той обясни защо според него само след няколко месеца Нурмагомедов ще има пред себе си толкова сериозно предизвикателство.„Мисля, че Хабиб срещу Тони е най-трудната битка в кариерата на Хабиб. Наистина вярвам в това. Мисля, че Тони Фъргюсън е кошмар за всеки, особено в момента. Когато гледате боя му с Антъни Петис и когато видяхме как той разби Доналд Серони, видяхме на какво е способен. Мисля, че Тони Фъргюсън е най-страшният човек, който се бие в тази дивизия. Не се уморява и има тухли за ръце.” разказва едно от лицата на UFC. Роган продължи с това, че президентът на UFC Дейна Уайт би постъпил умно, ако не обещава нищо на никого преди да види как ще се развие този двубой. „Тони е странен човек. Има нещо в него, той не е нормален. Той не е нормален човек. Той е ексцентричен, но по добрия начин, особено когато става въпрос за боец “, продължи Роган. „Двамата заедно - Хабиб и Тони, това е епична битка. Но нямаше да правя никакви планове, ако бях Дейна. И двамата могат да спечелят този двубой. 0



копирано

Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 281

1