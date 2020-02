Художествена гимнастика Александра Солдатова пред ТАСС: Жива и здрава съм 07 февруари 2020 | 11:26 - Обновена 0



"Нека всички престанат да се тревожат за мен. В пресата пишат някакви ужасни неща за мен - била съм си прерязала вените. Информациите в медиите не са истина. Иска ми се или да се смея, или да плача. Всичко с мен е наред. Нямам думи, не знам какво да кажа. Как може да напишат такова нещо, без най-малкото доказателство. Вчера си приготвях закуска и се порязах. Случват се такива неща, ножовете са остри, а аз съм гимнастичка и не стоя толкова често в кухнята. Затова реших преди тренировка да отида до болницата, за да прегледат раната, да я обработят професионално, да не се занимавам със самолечение. Предупредих треньорката си, че ще закъснея. Жива и здрава съм. А пишат някакви кошмари...Ще присъствам на турнира Гран При, ще участвам в гала концерта. Готова съм да отида на тренировка", каза Солдатова, като изказването й беше споделено и профила й в Инстаграм.



View this post on Instagram A post shared by Aleksandra Soldatova (@soldatovaleksandra) on Feb 5, 2020 at 7:47am PST Треньорката на гимнастичката Анна Дяченко заяви, че състезателката й вече се чувства добре.

"Александра ще бъде изписана от болницата утре, готови сме да участваме на галаспектакъла на турнира Гран При. Посетих я в болницата. Не е имало опит за самоубийство. Солдатова е в нормално състояние и утре ще бъде изписана", сподели треньорката перд агенцията.

Една от най-добрите гимнастички в света направи опит за самоубийство

По-рано руските медии съобщиха, че Александра Солдатова е направила опит са самоубийство и е приета в болница.



А дали истината за случая със Солдтова не се крие във видеото разпространето в социалните мрежи от привъженичка на гимнастичката.



bnr.bg

