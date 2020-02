Светослав Гоцев и Урал с 8-а поредна загуба в Русия (видео + снимки)

View this post on Instagram

«Урал» в гостях со счетом 1:3 уступил АСК в матче 16-го тура чемпионата России. Первая партия складывалась под контролем АСК. В Атаке у гостей хорошо смотрелся Джон Вендт, он набрал семь очков. Команды одинаково играли в атаке (14 очков) и на блоке (1), но уфимцы совершили девять ошибок, на четыре больше, чем соперник и проиграли 20:25. Второй сет получился напряженным. АСК выходил вперед, а «Урал» постоянно догонял своего соперника. У гостей вновь солировал в атаке Вендт, девять очков и 69 процентов реализации. У «Урала» 75 процентов в нападении заработал Никита Алексеев, который за два сета набрал 10 результативных баллов. Но уфимцы уступили 24:26. Начало третьей партии осталось за «Уралом». Уфимцы повели 8:4 и стартовый задел помог команде в середине и конце сета. В игру включился лидер «Урала» по набранным очкам в текущем сезоне Денис Бирюков, доигровщик набрал пять результативных баллов и стал самым результативным игроком в партии для своей команды. АСК начал ошибаться и «Урал» грамотно воспользовался своим шансом в третьем сете и победил 26:24. Четвертый сет стал решающим в матче. У АСК лидерскую роль взял на себя доигровщик Александр Маркин, набравший семь очков. Вендт ушел в тень, его поменяли на Александра Ковалева, но эта замена в середине партии помогла хозяевам уйти вперед. В концовке «Урал» не смог вернуться в игру и уступил 17:25. Следующий матч уфимцы проведут дома 8 февраля. Соперником станет действующий чемпион России – кемеровский «Кузбасс». Начало встречи в 17:00 по уфимскому времени. Билеты вы можете приобрести на сайте www.tickets.volleyufa.ru Самым результативным игроком в составе «Урала» стал Никита Алексеев – 16 очков (14 – атака, 2 – блок). 14 очков у Дениса Бирюкова (10 – атака, 3 – блок. 1 – подача), три блока поставил Светослав Гоцев, 54 процента позивтиного приема и 29 отличного показал либеро Роман Брагин. Чемпионат России. 16-й тур. Нижний Новгород АСК (Нижний Новгород) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:20, 26:24, 24:26, 25:17) Время матча: 1 час 52 минуты Атака: 58 – 52 Блок: 6 – 10 Подача: 7 – 2 Прием: 49 (18) – 60 (25) Ошибки: 23 – 3 #аскурал

A post shared by Волейбольный клуб Урал (@volleyufa) on Feb 5, 2020 at 11:03am PST