Зимни спортове Шампионката поведе в кратката програма на "Четирите континента" 06 февруари 2020 | 17:11 0



копирано



Защитаващата титлата си Рика Кихира от Япония поведе след кратката програма при жените на турнира по фигурно пързаляне "Четирите континента", който започна днес в Сеул. За своето изпълнение японката получи оценка от 81.18 точки, след като изпълни чисто всичките си тройни скокове, сред които троен аксел. "Тройният аксел беше много добър. Като цяло съм доволна от представянето си", коментира японката. Some of y'all don't stan Rika Kihira, and I just want to say: That needs to change immediately.pic.twitter.com/gu4zAzPQmd — fay is TiredTM | TRANS RIGHTS ‍ (@yuna_mao_caro) February 6, 2020 Втора завърши американката Брейди Тенъл със 75.93 точки, а трета до момента е шампионката от зимните младежки олимпийски игри в Лозана 2020 Янг Ю (Република Корея) със 73.55 точки. Кирстен Муур-Тауърс и Майкъл Маринаро от Канада изненадващо поведоха в класирането при спортните двойки с личен рекорд от 76.36 точки.



Втори са представителите на Китай Чън Пън и Ян Цзин със 75.96 точки, а на трета позиция останаха двукратните световни и четирикратни шампиони от турнира Вънцзин Суй и Цун Хан (Китай) със 73.17 точки. При танцовите двойки първи в ритмичния танц станаха бронзовите медалисти от световното първенство Медисън Хубел и Закъри Донахю (САЩ) с 85.95 точки.



В класирането следват сънародниците им Медисън Чок и Евън Бейтс с 85.76 точки и канадците Пайпър Гилс и Пол Поарие с 83.92 точки. В 21-о издание на турнира "Четирите континента участват 100 фигуристи от 12 държави. Втора завърши американката Брейди Тенъл със 75.93 точки, а трета до момента е шампионката от зимните младежки олимпийски игри в Лозана 2020 Янг Ю (Република Корея) със 73.55 точки. Кирстен Муур-Тауърс и Майкъл Маринаро от Канада изненадващо поведоха в класирането при спортните двойки с личен рекорд от 76.36 точки.Втори са представителите на Китай Чън Пън и Ян Цзин със 75.96 точки, а на трета позиция останаха двукратните световни и четирикратни шампиони от турнира Вънцзин Суй и Цун Хан (Китай) със 73.17 точки. При танцовите двойки първи в ритмичния танц станаха бронзовите медалисти от световното първенство Медисън Хубел и Закъри Донахю (САЩ) с 85.95 точки.В класирането следват сънародниците им Медисън Чок и Евън Бейтс с 85.76 точки и канадците Пайпър Гилс и Пол Поарие с 83.92 точки. В 21-о издание на турнира "Четирите континента участват 100 фигуристи от 12 държави.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 88

1