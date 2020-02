Джокович в ролята на тенисист и... певец (видео)

Осемкратният шампион на Australian Open Новак Джокович бе гост на юбилейното 70-о издание на известния музикален фестивал в Санремо. Световният №1 поигра тенис на сцената и дори показа как се справя с пеенето. 32-годишният сърбин определено може да си позволи малко почивка и развлечения след двете изтощителни седмици в Мелбърн, където на финала победи в пет сета австриеца Доминик Тийм, за да грабне 17-ата си титла от "Големия шлем".

@DjokerNole singing and playing tennis at #FestivalDiSanremo is the best one could see today! @FortyDeuceTwits @ReemAbulleil @atptour pic.twitter.com/c8TFT7mhF2