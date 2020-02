За Хабиб не е логично да му предлагат $100 млн. за нов бой над "идиота" Конър

На шампиона в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов продължава да му се налага да отговаря на въпроси за евентуален реванш срещу Конър Макгрегър, въпреки че в момента върви усилена подготовка за дългоочаквания дуел с Тони Фъргюсън на 18 април на UFC 249.

Според последните спекулации Саудитска арабия е предложила 100 милиона долара, за да домакинства на реванша между Хабиб и Конър. Орела обаче не е особено въодушевен от подобна възможност и дори оспори логиката на подобна инвестиция.

“Защо са ми такива пари? Има и други спортове. Не е само футбол, има самбо, има други спортове… Нека от UFC дадат парите на тях, щом не знаят какво да ги правят. Но да ми се предлагат 100 милиона, за да пребия отново този идиот? Не мисля, че е разумно.

I can't help but feel IF khabib gets by Tony he is at least open to rematcing Conor a little bit~U never really know with khabib though pic.twitter.com/MWx1CT2MAi