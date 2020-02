ММА Важни факти преди шампионските битки на UFC 247 06 февруари 2020 | 15:17 - Обновена 0



Голямата галавечер UFC 247 ще се проведе в Хюстън, Тексас от 04:00 часа сутринта в неделя. Основното събитие е 11-ата защита на титлата в лека-тежка категория на Джон Джоунс (25-1, (1 отменен резултат) MMA, 19-1, (1 отменен резултат) UFC) срещу Доминик Рейес (12-0 ММА, 6-0 UFC), а в другия двубой за шампионски пояс в категория “муха” се изправят Валентина Шевченко (18-3 ММА, 7-2 UFC) и Катлин Чукагян (13-2 ММА, 6-2 UFC).





Вижте всички шампионски битки на Джон Джоунс досега (видео) Ето важните факти преди шампионските битки на UFC 247: Джон Джоунс - Доминик Рейес Джоунс ще изиграе битка номер 22 в лека-тежка категория, което е рекорд. Намира се в серия от 17 двубоя без поражение - без аналог сред активните бойци в която и да е дизивия. Също така никой не е постигал толкова победи, колкото него в категорията - 19. 10-те му победи преди последния гонг и 5-те му успеха със събмишън го поставян на първо място по тези показатели, заедно с Гловър Тейшейра. Tale of the tape #UFC247 pic.twitter.com/SaKGncbJDC — UFC (@ufc) February 5, 2020 Той е побеждавал шестима шампиони, а с това не може да се похвали никой от действащите състезатели в UFC. Джоунс е с най-дългият размах в промоцията - 214.6 см. Той е наравно с легендата Джордж Сен Пиер с по 13 победи в шампионски битки. В момента е с 8 поредни успешни защити на пояса, а пред него в исторически план са само Димитриъс Джонсън (11), Андерсон Силва (10) и Сен Пиер (9). Джоунс е осъществил 40 тейкдауна в лека-тежка категория, а само Кори Андерсън (53), Рашад Еванс (50) и Райън Бейдър (46) са правили повече. Защитата му от тейкдауни - 95% е втората най-успешна в UFC след тази на Джими Ривера (95.5%). Джоунс е бил повалян на земята само два пъти в кариерата си - от Александър Густафсон и от Даниел Кормие, като във втория случай шампионът се изправи моментално. Рейес е с най-дългата поредица от победи в лека-тежка категория - 6. 9 от 12-те му победи в ММА са дошли в първия рунд. Той отбелязва средно 5.03 значими удари на минута в UFC, което е трети по сила показател в дивизията след Йон Кутелаба (5.27) и Александър Ракич (5.17). Нокаутът му в 29-ата секунда срещу Йоахим Кристенсен на UFC Fight Night 112 е вторият най-бърз за дебютант в лека-тежка категория след този на Райън Джимо в седмата секунда на UFC 149. Рейес е защитил успешно 84% от опитите за тейкдаун на опонентите си, а само Джоунс в дивизията е с по-добра статистика - 95%. Валентина Шевченко - Катлин Чукагян The Bullet and The Blonde #UFC247 pic.twitter.com/Z4EW1BDW7H — ESPN MMA (@espnmma) February 6, 2020 Шевченко е една от двете в историята шампионки на UFC в категория “муха”, като другата е Нико Монтано. Шевченко има две поредни успешни защити на титлата и с това е рекордьорка. В тази дивизия тя е с безупречна статистика 4 победи и 0 поражения, като серията й е най-дългата от всички състезателки в момента. Тя е направила тейдкаун срещу осем от деветте си опонентки в UFC. Пораженията й са от шампионката в категория “петел” и “перо” Аманда Нунес. Чукагян е със статистика 4 победи и 1 загуба в категория “муха”, а иначе 10 от 13-те победи в кариерата й са дошли с решение. Тя е с най-добрата защита от удари в дивизията - 63.6% успеваемост.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ

