Вижте всички шампионски битки на Джон Джоунс досега (видео)

Считаният за най-доминиращ шампион в UFC без значение от категорията Джон Джоунс се завръща през уикенда в октагона, за да оглави голямата галавечер UFC 247 в Тексас, чието телевизионно излъчване у нас ще започне с 04:00 часа сутринта в неделя.

Любопитен факт, който показва разликата в опита на Джон Джоунс и съперника му Доминик Рейес, е, че това ще бъде 13-и ММА двубой в кариерата на претендента, докато Джоунс вече е провел 13 битки за шампионския пояс в лека-тежка категория. 10 от тези 13 двубоя пък са били защити на титлата и от UFC публикуваха видео на най-добрите моменти от тях.

