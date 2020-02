Григор Димитров се изкачва с 1 място в ранглистата

Въпреки разочароващото представяне и поражението в първия си двубой от тенис турнира в Монпелие (АТР 250), Григор Димитров ще се изкачи с едно място в световната ранглиста. Единственият българин в елита на спорта започна седмицата на 23-а позиция, но от следващата ще е 22-ри, като нито един от играчите под него не може да го измести.

That's how to clinch a set! @GrigorDimitrov #OSDF20 pic.twitter.com/mXW24vzD6I