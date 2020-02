Марица с нова престижна победа в Шампионска лига

View this post on Instagram

Block? Dedication in the defence? Power in spikes? Long rallies? #CLVolleyW at its finest in @volleymaritza vs. @rccannes match! #Volleyball #Volejboll # #валейбол#вoлейбол #Volejbal #Volleybal #odbojka #võrkpall #Lentopallo # #Βλε # #Röplabda #blak #Pallavolo #volejbols #tinklinis #одбојка #Siatkówka #Voleibol #Volei #Волей #voleybol

A post shared by CEV - European Volleyball (@cevolleyball) on Feb 5, 2020 at 9:32am PST