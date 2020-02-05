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Нефтохимик с лесна победа над Пирин в Суперлигата (статистика)

05 февруари 2020 | 19:50 - Обновена
Нефтохимик с лесна победа над Пирин в Суперлигата (статистика)
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Волейболният шампион Нефтохимик 2010 (Бургас) се върна начело в Суперлигата на България за мъже, след като се наложи без особени проблеми вкъщи над Пирин (Разлог) с 3:0 (25:23, 25:20, 25:17) в мач от междинния 14-и кръг, игран тази вечер пред около 350 зрители в зала "Младост".

Така шампионите са начело във временното класиране с 36 точки след 12 победи и 2 загуби, с колкото е и втория Хебър (Пазарджик), но с 34 точки. Пирин пък е на 8-о място с 5 победи, 9 загуби и 17 точки. В редовния 15-и кръг Нефтохимик ще гостува на последния в таблицата Славия, докато разложани са домакини на Дунав (Русе). Срещите са съответно в събота (8 февруари) и в неделя (9 февруари) от 18,00 часа.

Най-полезни за Нефтохимики станаха Денис Карягин (1 блок, 3 аса, 50% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане) и Мирослав Градинаров (1 блок и 52% ефективност в атака), който игра на нетипичния за него пост на диагонал, с 13 и 12 точки за победата. За тима на Пирин единствено Йордан Желязков записа двуцифров точков актив - 10.

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:0 (25:23, 25:20, 25:17)
НЕФТОХИМИК 2010: Добромир Димитров 5, Мирослав Градинаров 12, Денис Карягин 13, Георги Петров 10, Максим Дрозд 9, Илия Петков 8 - Христо Христов-либеро (Стоян Самунев, Кристиян Петров-либеро)
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ
ПИРИН: Николай Манчев 1, Йордан Желязков 10, Петър Петров 7, Георги Елчинов 7, Мирослав Иванов 2, Георги Чалъков 5 - Христо Колев-либеро (Любослав Телкийски, Мартин Юруков, Благовест Катранджиев 5, Костадин Гаджанов 1, Дафин Коцаков-либеро)
Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

Първенство на България по волейбол при мъжете, двубои от 14-ия кръг:

Арда Кърджали - Славия 3:1 (22:25, 28:26, 25:16, 25:13)
Нефтохимик 2010 - Пирин Разлог 3:0 (25:23, 25:20, 25:17)
Монтана - Марек Юнион-Ивкони 1:3 (17:25, 21:25, 25:19, 20:25)
Добруджа 07 - Черно море 3:0 (25:21, 25:9, 25:15)

от вторник:
Хебър - Левски 3:0 (25:20, 25:22, 25:22)

12 февруари:
ЦСКА - Дунав Русе

Временно класиране:
1 Нефтохимик 2010 14 12 2 39:14 36 точки
2 Хебър 14 12 2 38:11 34
3 Добруджа 07 14 10 4 33:12 31
4 Монтана 14 10 4 34:16 31
5 Марек Юнион-Ивкони 14 9 5 30:19 27
6 Левски 14 8 6 27:25 22
7 ЦСКА 13 5 8 25:30 18
8 Пирин 14 5 9 22:29 17
9 Дунав 13 5 8 21:29 15
10 Черно море 14 4 10 16:38 9
11 Арда 14 2 12 11:38 7
12 Славия 14 1 13 6:41 2

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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