Нефтохимик с лесна победа над Пирин в Суперлигата (статистика)

|
|
На живо
|
|
Волейбол
Волейболният шампион Нефтохимик 2010 (Бургас) се върна начело в Суперлигата на България за мъже, след като се наложи без особени проблеми вкъщи над Пирин (Разлог) с 3:0 (25:23, 25:20, 25:17) в мач от междинния 14-и кръг, игран тази вечер пред около 350 зрители в зала "Младост".
Така шампионите са начело във временното класиране с 36 точки след 12 победи и 2 загуби, с колкото е и втория Хебър (Пазарджик), но с 34 точки. Пирин пък е на 8-о място с 5 победи, 9 загуби и 17 точки. В редовния 15-и кръг Нефтохимик ще гостува на последния в таблицата Славия, докато разложани са домакини на Дунав (Русе). Срещите са съответно в събота (8 февруари) и в неделя (9 февруари) от 18,00 часа.
Най-полезни за Нефтохимики станаха Денис Карягин (1 блок, 3 аса, 50% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане) и Мирослав Градинаров (1 блок и 52% ефективност в атака), който игра на нетипичния за него пост на диагонал, с 13 и 12 точки за победата. За тима на Пирин единствено Йордан Желязков записа двуцифров точков актив - 10.
НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:0 (25:23, 25:20, 25:17)
НЕФТОХИМИК 2010: Добромир Димитров 5, Мирослав Градинаров 12, Денис Карягин 13, Георги Петров 10, Максим Дрозд 9, Илия Петков 8 - Христо Христов-либеро (Стоян Самунев, Кристиян Петров-либеро)
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ
ПИРИН: Николай Манчев 1, Йордан Желязков 10, Петър Петров 7, Георги Елчинов 7, Мирослав Иванов 2, Георги Чалъков 5 - Христо Колев-либеро (Любослав Телкийски, Мартин Юруков, Благовест Катранджиев 5, Костадин Гаджанов 1, Дафин Коцаков-либеро)
Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.
Първенство на България по волейбол при мъжете, двубои от 14-ия кръг:
Арда Кърджали - Славия 3:1 (22:25, 28:26, 25:16, 25:13)
Нефтохимик 2010 - Пирин Разлог 3:0 (25:23, 25:20, 25:17)
Монтана - Марек Юнион-Ивкони 1:3 (17:25, 21:25, 25:19, 20:25)
Добруджа 07 - Черно море 3:0 (25:21, 25:9, 25:15)
от вторник:
Хебър - Левски 3:0 (25:20, 25:22, 25:22)
12 февруари:
ЦСКА - Дунав Русе
Временно класиране:
1 Нефтохимик 2010 14 12 2 39:14 36 точки
2 Хебър 14 12 2 38:11 34
3 Добруджа 07 14 10 4 33:12 31
4 Монтана 14 10 4 34:16 31
5 Марек Юнион-Ивкони 14 9 5 30:19 27
6 Левски 14 8 6 27:25 22
7 ЦСКА 13 5 8 25:30 18
8 Пирин 14 5 9 22:29 17
9 Дунав 13 5 8 21:29 15
10 Черно море 14 4 10 16:38 9
11 Арда 14 2 12 11:38 7
12 Славия 14 1 13 6:41 2
Още по темата
Коментирай
|
›› Волейбол
Италия - А 1
›› НВЛ
›› Novini.bg
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
Няма коментари.