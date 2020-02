Теодор Салпаров и Сургут с 5-и успех в Суперлигата на Русия

View this post on Instagram

ПОБЕДА Матч «Газпром-Югра» - «Динамо-ЛО» завершился со счетом 3:2 в нашу пользу! Поддержка болельщиков в этом матче на высоте как и всегда Боролись до самого конца, борьба была жаркой и захватывающей, особенно последние минуты Следим за дальнейшим развитием событий, надеемся и верим в нашу команду! Более детально о ходе игры вы можете узнать из статистики матча #газпромюградинамоло #толькопобеда #чемпионатроссии

