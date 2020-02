Лека атлетика 22-годишен етиопски бегач почина 05 февруари 2020 | 17:57 - Обновена 0



Abadi Hadis has passed away.



PinedaSport Family is devasted. We want to extend our condolences to his family and friends.



Athletics & Sport World is sad today. We will miss you Abadi. You will be always remembered! pic.twitter.com/FrEdmcyfK8 — PinedaSport (@PinedaSport) February 5, 2020 Той е починал от “сериозна болест” и е бил в “лоша кондиция в последните няколко месеца”, твърди испанският вестник AS. Етиопският атлет Абади Хадис почина на 22 години. Състезателят в дългите бягания завърши 12-и на 10 000 метра на Световното първенство в Доха през миналаа година и 21-ви на 5000 м. Хадис участва и на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г., където завърши 15-и на 10 000 м. Той има и бронзов медал от Световното първенство по крос-кънтри през 2017 г.Той е починал от “сериозна болест” и е бил в “лоша кондиция в последните няколко месеца”, твърди испанският вестник AS. 0



