Тенис Покривът на "Филип Шатрие" вече е готов, похвалиха се от "Ролан Гарос" 05 февруари 2020 | 16:56



The 11th and final truss of the retractable roof has been installed on Philippe-Chatrier court today, a month ahead of the schedule. The roof is ready! #RolandGarros pic.twitter.com/4aacGbMVOY — Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2020 Плановете са турнирът от "Големия шлем" в Париж да разполага и с още един покрит корт - "Сюзан Ленглен", като това се очаква да се случи през 2023 година.



Така вече всички турнири от "Големия шлем" ще разполагат с покриви на най-големите си кортове. Australian Open, "Уимбълдън" и US Open вече изградиха такива съоръжения. Покривът на централния корт "Филип Шатрие" вече е готов, похвалиха се организаторите на втория турнир от "Големия шлем" за годината "Ролан Гарос". Така в тазгодишното издание на Откритото първенство на Франция (започващо на 18 май - б.р.) за първи път ще има подвижен покрив на най-големия корт и това ще улесни организаторите при лоши атмосферни условия и дъжд.Плановете са турнирът от "Големия шлем" в Париж да разполага и с още един покрит корт - "Сюзан Ленглен", като това се очаква да се случи през 2023 година.Така вече всички турнири от "Големия шлем" ще разполагат с покриви на най-големите си кортове. Australian Open, "Уимбълдън" и US Open вече изградиха такива съоръжения. 0



