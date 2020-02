Новият нападател на Юнайтед: Не ме интересуваше намаляването на заплатата, просто исках в Манчестър

Новият нападател на Манчестър Юнайтед Одион Игало, който бе взет под наем от Шанхай Шенхуа, сподели първите си впечатления си след преминаването на "Олд Трафорд" в последните часове на трансферния прозорец.

"Беше много драматично. Моят агент ми се обади предния ден и ми каза за интереса на Манчестър Юнайтед. Исках всичко да се случи. Няколко други клуба проявиха интерес към мен, но аз казах: "Моля, просто изберете Юнайтед, ако е възможно".

Official: Odion Ighalo will wear the no.25 at Manchester United #mulive pic.twitter.com/dg4md3US68