Добриана Рабаджиева и Минас с победа в Бразилия (видео + снимки)

SUPERLIGA FEMININA: Itambé/Minas garante vitória na casa do adversário. No confronto de hoje, estréia da búlgara Rabadzhieva, o Itambé/Minas venceu fora de casa a equipe do Pinheiros por 3 sets a 0 (25/13, 26/22 e 25/17) em Pinheiros, São Paulo. A maior pontuadora da partida foi a Central Carol Gattaz com 14 pontos na partida. O troféu Viva Vôlei foi para a levantadora Macris após uma excelente atuação na partida. Na sexta-feira, às 20h, o Itambé/Minas enfrenta fora de casa a equipe do Curitiba Vôlei. Parabéns Meninas! ----------------------------------------------------------------------------------- @webvolei @nobloqueio @radiopoliesportiva @voleisempre #voleinacional #voleibol #volleyballplayer #vaiminas #volei #voleibrasil #voleinaweb #voleimasculino #voleidepraia #voleinaveia #voleinosportv #minasgerais #uberlandia #itambe #minas #vaiminas #amovolei #adidas #asics #mikassavolley #campeonato #mineiro #fmv #superligafeminina #superligacimed #sportv #temporada20192020

