Дионтей Уайлдър: Пистолетът беше в скута ми! Мислех да се самоубия (видео)

Месеци преди това се ражда първата му дъщеря - Наея. Тя обаче страда от сериозно заболяване на гръбначния стълб - спина бифида. Лекарите са песимисти, че малката някога ще проходи. В същото време Уайлдър работи като сервитьор в заведение за палачинки и едва свързва двата края.

Шампионът в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) Дионтей Уайлдър разкри, че е бил в депресия и дори е мислил за самоубийство през 2006 г. “Именно това е преломната година в живота на родения в Алабама боксьор.Месеци преди това се ражда първата му дъщеря - Наея. Тя обаче страда от сериозно заболяване на гръбначния стълб - спина бифида. Лекарите са песимисти, че малката някога ще проходи. В същото време Уайлдър работи като сервитьор в заведение за палачинки и едва свързва двата края. @@@ ”Най-тежкият момент в живота ми беше преди доста години. Дъщеря ми се роди през 2005 г. През 2006 г. беше кошмар. Тогава загубих семейството си. В един момент в скута ми имаше пистолет. Бях готов да се самоубия. Такива мисли ми минаваха през главата. Все пак сме хора. Всеки мисли за това, когато преминава през някаква депресия или през труден момент в живота си. Мислиш си, че единственият начин всичко това да престане е, ако сложиш край на живота си. Мислиш само за себе“, заяви Уайлдър пред Би Ти Спортс.

"I lost my family. I had a gun in my lap and was ready to commit suicide myself."



"We all pray that are kids are born healthy."@BronzeBomber opens up about struggles with depression early on in his life. pic.twitter.com/wojJ1GXcLX — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) February 3, 2020

“Много е трудно, когато си на 19, роди ти се първо дете и то е с някакво увреждане. Всички се молим децата ни да се родят здрави. Когато животът ти поднесе такова предизвикателство, особено когато си толкова млад, трябва да намериш начин да се справиш с него, да намериш своя път. Това е една доста трудна задача. Такова дете се нуждае от повече любов от нормалните деца. А в същото време парите просто се стопяват в ръцете ти. Имаш да плащаш сметки, но и други неща. Само подписваш чек след чек. Правил съм го. Знам какво е чувството”, продължава емоционалната си изповед боксьорът в тежка категория.



Именно тези събития го карат да се обърне по-сериозно към бокса. На 20 години Уайлдър изиграва първия си мач. 3 години по-късно печели бронзов медал от Олимпийските игри в Пекин. А след това влиза и при професионалистите.

Уайлдър държи пояса в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) от януари 2015 г. насам. Той има 10 успешни защити на титлата, а на 22 февруари му предстои нов сблъсък с Тайсън Фюри. Той ще бъде реванш за срещата от декември 2018 г., когато мачът между двамата завърши наравно.

btvnovinite.bg

