Мурат Гасиев се завръща на 29 февруари

Бившият световен шампион в полутежка категория Мурат Гасиев ще направи своето дългоочаквано завръщане на 29 февруари, потвърди ESPN. Руснакът ще участва в подгряващ мач на галавечерта, която ще бъде оглавена от Джеси Варгас и Майки Гарсия. Шоуто ще се състои във Фриско, Тексас (САЩ).

HEAVYWEIGHT DEBUT Murat Gassiev 26-1 (19 KOs) vs. Jerry Forrest 26-3 (20 KOs) Saturday, Feb 29 2020, Ford Center at The Star, Frisco, TX, USA https://t.co/45lNoSX26r #Boxing #бокс #Frisco #Dallas #GassievForrest #MuratGassiev @JerryForrestKO #JerryForrest #TopHeavyweights pic.twitter.com/og9UrABahp