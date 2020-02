Волков чака нов съперник

Руската ММА звезда в тежка категория Александър Волков обяви, че очаква своя следващ противник. Той е готов да се бие с всеки от елитните бойци в UFC. През лятото гигантът направи подготовка и в България. Волков е първият боец, който успя да победи Благой Иванов – Багата по правилата на ММА.

