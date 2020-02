Допинг ченгетата проверили Джон Джоунс 42 пъти за година

Джон Джоунс е абсолютният рекордьор сред ММА бойците по отношение на допинг проверките. Шампионът на UFC в лека-тежка категория е дал 42 теста през миналата година. Това разкри отговорникът за битката със забранените вещества към ММА организацията Джеф Новицки. Всичките проби са отрицателни.

“He’s fought wrestlers he’s fought strikers but never athletes“ -DR



probably the dumbest thing I’ve heard in a while