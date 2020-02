Напрежение в Барса, Меси скочи на директор

Напрежението в Барселона не спада след уволнението на треньора Ернесто Валверде. В интервю за изданието “Спорт” спортният директор на каталунците и бивш играч на тима Ерик Абидал каза, че под негово ръководството някои играчи не са се напрягали и не са работели според очакванията.



Той е споделил мнението си и с ръководството на Барселона преди вземането на решението за освобождаване на Валверде. Лидерът на Барселона Лионел Меси реагира на думите на Абидал с публикация в Инстаграм.

“Мисля, че всеки трябва да отговаря за своята работа и решения. Когато говориш за играчите, трябва да посочиш имена, а не да разпространяваш неверни слухове”.

Messi responds to Abidal re: Valverde’s sacking: “I think everyone has to be responsible for their own jobs and take responsibility for their decisions... when you talk about players, you should give names because if not, you’re feeding things that people say and aren’t true” pic.twitter.com/nYDSPyY515