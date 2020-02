От Парма наказаха Жервиньо заради своеволията му

Нападателят на Парма Жервиньо беше отлъчен от тренировъчния процес на тима. Причината е поведението, което котдивоарецът демонстрира напоследък, като целта му беше да си изпроси трансфер в Ал Сад. Намеренията му бяха на косъм да се сбъднат, но катарският клуб не успя да го регистрира навреме в последния ден от трансферния прозорец и така той си остана на “ Енио Тардини ”.

“Парма обявява, че заради няколкократни отсъствия от тренировките на отбора без посочена причина, играчът ще се готви самостоятелно под заръките на треньорския щаб до второ нареждане”, гласи съобщението на клуба.

Someone's been put in a time-out!



Parma forward Gervinho is having to train alone after missing training sessions.



In full https://t.co/6HfRhKYFsA#bbcfootball #bbceurofooty pic.twitter.com/T2pycUOn93