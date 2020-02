Лукаку: Най-красивото нещо в Манчестър бяха тренировките с Ибра

Звездата на Интер Ромелу Лукаку се изказа изключително ласкаво за тази на Милан Златан Ибрахимович , преди градското дерби между двата тима в неделя. Както е известно, двамата бяха съотборници в Манчестър Юнайтед , като белгиецът е останал с отлични впечатления от по-възрастния си колега.

“Ибра е шампион, уважавам го. В Манчестър имах възможността да тренирам всеки ден с него. Това беше най-красивото нещо за мен. Би било приятно да играя срещу него. Той е голям шампион и професионалист. За мен е нормално да прави тези неща на 38 години. Той работи много и винаги ми е давал съвети, когато играхме заедно в Манчестър. Той е на върха заедно с Кристиано Роналдо”, коментира Лукаку пред Tiki Taka.

