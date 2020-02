Тенис Григор срещу Барере в сряда вечер в Монпелие 04 февруари 2020 | 19:25 0



Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще се изправи срещу 91-вия в световната ранглиста французин Грегоар Барере в първи двубой от вечерната сесия на турнира от сериите АТР 250 в Монпелие. Demain Gaël Monfils et Grigor Dimitrov viendront répondre à vos questions !



Twittez vos questions suivies de #AskMonfils et / ou #AskDimitrov .



Nous vous donnerons leurs réponses dans une vidéo publiée sur l'ensemble des réseaux de l'#OSDF20 pic.twitter.com/KJx572Ynur — Open Sud de France (@OpenSuddeFrance) February 3, 2020 Мачът ще започне “не преди” 20:00 часа българско време. Това е осминафинален сблъсък и се води първи за Григор, който е четвърти поставен и по право прескача първия кръг. В предишната фаза Барере елиминира в два сета първата ракета на Португалия Жоао Соуса.



Французинът преодоля квалификациите на два поредни турнира в началото на 2020 година - в Доха и Аделаида, а и постигна победа в основната схема на Australian Open над египтянина Мохамед Сафуат. #grigordimitrov practiced with #davidgoffin. pic.twitter.com/bIaexClvYe — Yuliya Skerleva (@julkata22) February 3, 2020

Това е продължителност на прогресията в играта на Барере от края на миналия сезон, когато в Метц достигна първия си четвъртфинал на ниво АТР и постигна най-високия си ранкинг - 80-а позиция. 25-годишният французин за първи път влиза по право в схемата в Монпелие и ще е амбициран да постигне по-добри резултати от предишните си участия в надпреварата, където има три поражения на сметката си.

