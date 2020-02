Уайлдър: Пулев е смел боксьор, Джошуа е страхливец

Световният шампион по бокс в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) - Дионтей Уайлдър, се изказа доста ласкаво по адрес на Кубрат Пулев, а междувременно нарече Антъни Джошуа страхливец.

"Той е смел и силен боец. Мисля, че има силна воля и силна психика", каза Уайлдър за българина, цитиран от ESPN.

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev deal now reportedly agreed in principle. [According to @MikeCoppinger]



Eddie Hearn previously mentioned May 30th/June 6th as target dates, with possible stadiums Emirates, Tottenham, Twickenham and Principality. pic.twitter.com/xI9In2kuvI