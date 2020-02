От Барселона потвърдиха за нова контузия на Дембеле

От Барселона излязоха с официално съобщение, в което потвърдиха, че крилото Усман Дембеле е получил нова контузия. Става въпрос за скъсано сухожилие на заден бедрен мускул, като според неофициални информации играчът ще пропусне остатъка от сезона.

“Проведените днес медицински тестове върху Усман Дембеле потвърдиха, че той има пълно разкъсване на заден бедрен мускул в десния си крак. В следващите няколко часа ще бъде решено какво лечение да се приложи за неговото възстановяване”, гласи изявлението на клуба.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6