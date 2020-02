Лека атлетика Тамбери си нае специалист по съня, готви се сериозно за Олимпиадата в Токио 04 февруари 2020 | 16:31 - Обновена 0









View this post on Instagram A post shared by HALFSHAVE (@gianmarcotamberi) on Feb 2, 2020 at 12:58pm PST Тамбери подхожда към Игрите в Токио по изключително професионален начин и изпипва най-малките детайли. Италианецът е планирал да участва само на две състезания през зимата, като тези негови стартове ще са съобразени изцяло с олимпийския график за Токио. Тамбери ще направи дебют за зимния сезон на националния шампионат на Италия в Анкона на 23 февруари, като състезанието е планирано за необичайно ранен час - 9.15 сутринта, по същото време ще се проведе и квалификацията в скока на височина при мъжете на Олимпиадата в Токио.



Следващото участие на Тамбери ще бъде на откритото първенство на Сърбия три дни по-късно, когато началният час е 19.10 часа - огледално на старта на финала в скока на височина в Токио.



Нещо повече - Тамбери се е обърнал към специалист по съня, за да може по най-добрия начин организмът му да привикне към часовата разлика между Италия и Япония.



View this post on Instagram A post shared by HALFSHAVE (@gianmarcotamberi) on Jan 23, 2020 at 4:34am PST “Никога не съм скачал толкова рано сутринта. Алармата ми ще е навита за 5.30 сутринта, но това е най-добрата възможност да направя състезание по същото време, когато ще се проведе олимпийската квалификация в Токио на 31 юли”, каза в интервю за FIDAL Тамбери.



“Искам да разбера как тялото ми ще реагира в този час в условия на нервномускулна активация. В последните два месеца започнах да си лягам по-рано - около 22.30 часа, и да ставам по-рано - между 7.45 и 8.45 часа, за да свикна със състезателното време, което ме очаква в Токио”, допълни италианецът.



Детайлите в спането не са единственото, върху което работи Тамбери преди Игрите. Неговият брат вече изучава съоръженията в Япония, а самият Тамбери ще прекара три седмици в страната на Изгряващото слънце от 20 април до началото на летния сезон, който за него ще стартира на 10 май на Олимпийския стадион в Токио.



“Брат ми Джанлука замина за Япония миналата седмица, за да посети тренировъчните съоръжения преди Игрите. В допълнение си наех къща близо до моята в Анкона, която е оборудвана с ледена вана за криотерапия, гореща водна вана, легло за физиотерапия”, каза още Тамбери.



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

