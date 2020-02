13 варианта за името на новия НХЛ франчайз в Сиатъл

От следващия сезон Сиатъл ще има свой представител в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Името на новия франчайз обаче все още не е оповестено, а вариантите са 13. Толкова са регистрирани в патентното ведомство на САЩ от инвеститорската компания още от началото на 2018-а, но с приближаването на времето за започване на участие в първенството медиите все повече спекулират по темата.

С най-големи шансове, по непотвърдени информации, са “Сиатъл Кракен” и “Сиатъл Сокайс”. Другите варианти са Тотемс (тотемите), Кугарс (пумите), Ийгълс (орлите), Емералдс (смарагдите), Евъргрийнс (вечнозелените), Файърбърдс (фениксите), Рейниърс (от името на планина Рейниър, близо до Сиатъл), Сиълс (тюлените) и Уейлс (китовете).

