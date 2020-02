ММА Джон Джоунс: Преди изхвърлях величието си на вятъра! 04 февруари 2020 | 14:34 0



Джон Джоунс признава, че е била необходима промяна, за да се реализира пълният му потенциал. Той е настоящ шампион в полутежката категория на UFC. Завидната му позиция ще бъде атакувана от неговия следващ претендент Доминик Рейес идния уикенд. Сблъсъкът между двамата атлети е основната среща на UFC 247 в Хюстън, Тексас. View this post on Instagram Spirit of the battle #ufc247 #warriors : @thewhitewolfma A post shared by Dominick Reyes (@domreyes24) on Jan 29, 2020 at 11:01am PST Джоунс имаше своите сблъсквания със закона, които промениха изцяло имиджа му. От пътни инциденти до употребяване на наркотици и забранени вещества, които доведоха до отнемането му на титлата му. През 2020 година Джоунс вярва, че този етап от живота му е в останал в миналото.



„Имам чувството, че бурята е зад мен. Беше интересно пътуване, научих толкова много и съм просто благодарен. Благодарен съм, че имах всички уроци, които успях да науча. Благодарен съм, че Бог ме е запазил през всичко това и просто ми позволи да израсна толкова много през всичко. Мисля, че най-добрите ми дни определено все още са пред мен. Чувствам се, че сега наистина влязох в ролята си на баща и професионален спортист, на човек с голяма отговорност. Вълнувам се от това и имам чувството, че се справям добре. " Джоунс разкри пред ММА репортер какво го накара да реши да поеме повече контрол над живота си. „Просто имах чувството, че изхвърлям голяма част от величието си. И вярвам, че е ужасно когато човек пропилява таланта си. Просто чувствам, че тези дни поемам по-голяма отговорност за своите действия, за емоциите си и за поведението си. Мисля, че това е основната разлика, просто по-голяма отговорност от моя страна. " завърши Джоунс. 0



Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 4

1