Селби отпадна рано в Световната Гран при

Трикратният световен шампион по снукър Марк Селби отпадна още първия кръг на Световната Гран при след поражение с 3:4 от Шяо Гуодон в мач с високо качество на изпълненията. Цели три сенчъри брейка бяха отбелязани в началните фреймове, като Веселяка от Лестър реализира 111 и 131, а опонентът му се отчете със 101. В четвъртата партия китаецът дори бе напът да направи максимум, но пропусна 12-ата черна и се спря на 89.

