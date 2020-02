Италия Отсъствие на Роналдо от терена донесе по 312 долара на корейски фенове 04 февруари 2020 | 13:26 - Обновена 0



Обвинението твърдеше, че от Fasta Inc са промотирали мача с обещанието, че Роналдо ще играе поне 45 минути, но португалският национал така и не влезе на терена през юли 2019-а. Така организаторите на събитието трябва да платят на двамата фенове по 58.95 долара за билети, по 0.84 долара такса за пропуските и по 252.63 долара "вредни" на двамата фенове.



