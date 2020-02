Снукър "Аутсайдерът" Рони О’Съливан се завърна край сукното с победа 04 февруари 2020 | 13:06 - Обновена 0



След почти два месеца пауза Рони О’Съливан се завърна край зеленото сукно и записа победа с 4:3 над Дейвид Гилбърт в първия кръг на Световната Гран при - силен ранкинг турнир в Челтнъм, в който участват играчите от топ 32 на едногодишната ранглиста. Here's a look back on day one of the @Coral World Grand Prix #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/WsFB7y9x82 — World Snooker Tour (@WeAreWST) February 4, 2020 Ракетата ще се изправи на осминафиналите срещу Марк Алън или Лиан Уенбо в сряда вечер. За последно Гения от Чигуел игра в Откритото първенство на Шотландия през декември, като предпочете да не се включи в “Мастърс”-а. Гилбърт може да съжалява, че не елиминира петкратния световен шампион, защото имаше достатъчно шансове да спечели първите четири фрейма, но вместо това натрупа пасив от 1:3. Благодарение на брейкове от 69 и 115 той изравни, но Рони приключи спора с чудесен сенчъри от 129, с което увеличи актива си на 1036 “стотици” в кариерата си. Ronnie O'Sullivan felt like the underdog coming into his first round match with David Gilbert, but he's enjoying his snooker and happy to get through to the last 16 #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/RACAJcrpxx — World Snooker Tour (@WeAreWST) February 3, 2020 “Не ми беше лесно, бях далеч от най-добрия си ритъм. Беше странен мач, защото той беше много по-добрият играч, а аз просто се задържах в резултата. Около шест седмици играех на неособено хубави маси и сега трябва да свикна отново да играя на качествени. Бях аутсайдер, защото съм по-ниско в класирането. Дейвид прави много по-добър сезон от мен, така че победата е ценна, защото не я очаквах. Не играх сякаш няма какво да губя, но знаех, че не съм фаворит. Вълнувам се, когато играя пред публика, обичам играта и съм тук да се наслаждавам на турнира”, коментира О’Съливан.

