Зимни спортове Ски бегач качил 10 кг за месец без да разбере 04 февруари 2020 | 02:46 0



копирано

Елитният британски ски бегач Андрю Мъсгрейв разкри, че е качил 10 кг за един месец без да разбере. Това обяснява и неубедителното му представяне прз сезона, който е опропастен от проблемите с теглото. "Само за месец качих 10 кг. Бях шокиран. Това е най-странното нещо, което ми се е случвало в живота досега. Просто не разбирам как е станало. Направих блестяща подготовка през лятото, но се разболях. Изкарах тежък период. Започнах съзнателно да ям повече, тъй като исках да си върна нормалното тегло. След това много пътувах, участвах в състезания и не се мерех. Е, не е като да не съм ял торти. Когато стъпих на кантара след Тур дьо Ски, имах чувството, че ще го счупя. Качих се на друг и показаното си беше същото. Бях много разстроен", споделя Мъсгрейв, който остана 32-и на Тур дьо Ски.

View this post on Instagram Hard times . @nordicfocus A post shared by Andrew musgrave (@musgraveandrew) on Jan 3, 2020 at 9:23am PST "Само за месец качих 10 кг. Бях шокиран. Това е най-странното нещо, което ми се е случвало в живота досега. Просто не разбирам как е станало. Направих блестяща подготовка през лятото, но се разболях. Изкарах тежък период. Започнах съзнателно да ям повече, тъй като исках да си върна нормалното тегло. След това много пътувах, участвах в състезания и не се мерех. Е, не е като да не съм ял торти. Когато стъпих на кантара след Тур дьо Ски, имах чувството, че ще го счупя. Качих се на друг и показаното си беше същото. Бях много разстроен", споделя Мъсгрейв, който остана 32-и на Тур дьо Ски.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 88

1