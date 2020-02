Йович: Понякога гледам свои видеа и се питам какво ми става

Нападателят на Реал Мадрид Лука Йович изрази разочарование от представянето си в дебютния си сезон на “Сантиаго Бернабеу”. Младият сърбин обаче е убеден, че ситуацията ще се промени.

“Ще бъда честен. Не съм доволен от сезона ми, поне засега. Най-вече защото знам, че мога да се подобря. Понякога гледам видеа в YouTube от играта ми през миналия сезон и се питам какво ми става. Всички обаче знаем, че Реал Мадрид е голям клуб и дори на опитните играчи им е много трудно да се приспособят. А за едно момче на 21 години, за което са платени 60 млн. евро, това важи в още по-голяма степен. Напрежението е огромно, засега се боря безуспешно. Очаквам обаче ситуацията да се промени”, коментира Йович пред сръбския канал в YouTube Sportsko popodne sa Kristinom.

