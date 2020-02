Зденек Земан: Жените винаги са били в кухнята, мъжете трябва да се хранят

Известният в Италия треньор Зденек Земан беше помолен да коментира развитието на местния женски футбол, като той даде интересно мнение по въпроса.

“Наистина се надявам, че женският футбол ще продължи да се развива, въпреки че си имаме достатъчно проблеми в мъжкия футбол, които се нуждаят от оправяне. Освен това жените в Италия винаги са стояли в кухнята. Не знам дали това е лошо нещо, или не, но мъжете трябва да се хранят”, заяви Земан по време на церемонията за най-добър наставник в Серия "А".

