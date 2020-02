Имобиле вкарва с невиждана за последните 61 години в Италия скорост

Нападателят на Лацио Чиро Имобиле е вкарал повече голове от който и да било друг футболист в италианската Серия "А" на тази фаза от първенството за последните 61 години. Това показва официалната статиска на Калчото.

Имобиле има вече 25 попадения зад гърба си в 21 среща, като последният играч с 25 гола в 21 срещи е Антонио Валентин Анжелило за Интер през 1959 година. Италианският национал вкара поредните си два гола този уикенд, когато бе в основата за успеха с 5:1 над СПАЛ.

Така Имобиле се откъсна още не само на върха в голмайсторската листа на Серия "А", където втори е Кристиано Роналдо от Ювентус с 19 гола, и в подреждането за "Златната обувка", за която като основни претенденти се очертават Роберт Левандовски от Байерн Мюнхен и Тимо Вернер от РБ Лайпциг.

21 games

25 goals

6 assists

70 mins per goal

56 mins per goal or assist



Serie A was not ready for Ciro Immobile this season pic.twitter.com/2sEKYucdtH