Лека атлетика Шотландка с най-силния резултат на 800 метра в зала от 2006 г. насам 03 февруари 2020 | 16:33 - Обновена 0



копирано



Double European U23 champion @JemmaReekie smashed the British indoor 800m record with 1:57.91 in Glasgow this afternoon.



This was the fastest time in the world indoors since 2006 and moves her to eleventh on the world all-time list.pic.twitter.com/rvQzAReGZT — European Athletics (@EuroAthletics) February 1, 2020 Това е също и най-силния резултат в зала, постиган някога от европейска атлетка под 23 години. Това е също и най-силния резултат в зала, постиган някога от европейска атлетка под 23 години.

I don’t even know what happened. Thank you for all the lovely messages I need to process this https://t.co/mvrX2cRncs — JemmaReekie (@JemmaReekie) February 1, 2020 Шотландката Джема Рийки спечели бягането на 800 метра в зала в Глазгоу с време от 1:57.91 минути и подобри националния рекорд на Великобритания на Джени Медоус от 1:58.43 минути, поставен през 2010 г. Това е най-силният резултат на 800 метра в зала от февруари 2006 г., когато рускинята Олга Котлярова бяга 1:57.51 минути. С постижението си Рийки излезе на единадесето място във вечната световна ранглиста под покрив. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 74 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1