Джъд Тръмп "тръшна" Нийл Робъртсън във финала на Германския Мастърс

"There'll be deep talks"



The battle of Berlin is won by @judd147t, but the #BVEuroSeries war is far from over!



Who will take the @BetVictor bonus? It's £150k! pic.twitter.com/MnNRheVUPX — World Snooker Tour (@WeAreWST) February 2, 2020



Световният шампион Джъд Тръмп прибави още една ранкинг титла към богатата си колекция, след като срази Нийл Робъртсън с 9:6 във финала на Германкия Мастърс. Това е първи триумф на Асото в колодата в Берлин и общо 15-и за него в ранкинг системата, с което изпревари Дин Дзюнхуей на осмото място във вечната класация. Иначе именно първата щека на Азия победи Тръмп на финала в германската столица през 2014 година. За първи път в кариерата си покорителят на "Крусибъл" печели четири ранкинг трофея в рамките на една кампания, след като вече спечели Международния шампионат, World Open и Откритото първенство на Северна Ирландия. Не толкова убедително обаче бе представянето му в досегашните два турнира от "Тройната корона", но той си тръгва повече от доволен от Берлин, печелейки чек за 80 хиляди паунда. For the first time in his career, @judd147t has won FOUR ranking titles in a single season!



He's beaten Neil Robertson 9-6 at the Tempodrom.



The world number one will return from Berlin as @BetVictor German Masters champion, with a cheque for £80,000 #BVEuroSeries pic.twitter.com/lv7R7ky0Xo — World Snooker Tour (@WeAreWST) February 2, 2020

Робъртсън, който спечели по исторически убедителен начин миналата седмица Европейския Мастърс, ще се утеши с 35 хиляди паунда, като остава фаворит за бонуса от 150 000, който се полага на най-добре представилия се в т.нар. "европейски серии" - Европейски Мастърс, Германски Мастърс, Shoot Out и Откритото първенство на Гибралтар.



Ако Робъртсън бе спечелил срещу Тръмп, щеше да си е осигурил вече въпросния бонус, но сега има предимство от 35 000 пред Асото в своеобразното класиране. Двамата вървяха при 4:4 след първата сесия, но доста по-силен старт на вечерната направи Тръмп, който поведе с 6:4 и впоследствие 8:5. Шампионският фрейм бе спечелен по отличен начин от англичанина със сенчъри от 100 точки.

Зала "Темподром" в Берлин е с капацитет 3500 зрители и е сред най-големите в Световния снукър тур, а феновете винаги я изпълват за турнирите в Германия, с което за пореден път заслужиха признателността на играчите, които не криеха възхищението си от неповторимата атмосфера.







Днес в Челтнъм започва Световната Гран при, в която участват състезателите от топ 32 на ранглистата за настоящия сезон.

