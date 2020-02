Глен Мъри подписа нов договор с Брайтън

Нападателят на Брайтън енд Хоув Албиън Глен Мъри подписа нов договор до лятото на 2021 година, съобщиха от клуба.





36-годишният англичанин бе с изтичащ контракт в края на сезона, но силните му игри в последния месец и голът, който вкара за равенството 3:3 с Уест Хям в събота, показаха колко важен играч е все още той в селекцията на мениджъра Греъм Потър

"The record will be talked about in the press again now.



"The club have given me a good opportunity to get there with this new deal – it’s something I’d love to achieve."



